"Ситуація може погіршитися в найближчі тижні": у ЄС готують нормування пального

Через війну в Ірані ціни на нафту та нафтопродукти зросли по всьому світу. ЄС вже готується до тривалого енергетичного шоку і розглядає "усі можливі варіанти", в тому числі й нормування пального.

Як ЄС готується до енергокризи?

Про це заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю виданню Financial Times.

Дивіться також Перед Великоднем в Україні дорожчає все: що буде з цінами на пальне, продукти і житло у квітні

Це буде тривала криза… ціни на енергоносії залишатимуться високими дуже довгий час,

– зазначив єврокомісар.

Він попередив, що ситуація з деякими найбільш критичними продуктами може погіршитися вже у найближчі тижні.

Наразі особливо занепокоєні авіакомпанії через дефіцит авіаційного пального.

Йоргенсен наголосив, що поки ЄС не перебуває у кризі постачання енергоресурсів. Однак Брюссель вже працює над тим, як подолати довготривалі наслідки війни на Близькому Сході.

За його словами, ЄС готується до найгірших сценаріїв, зокрема, нормування критичних ресурсів, таких як авіаційне пальне чи дизель. Поки що блок не вважає за необхідне запроваджувати такі кризові заходи, але хоче бути готовим, якщо це знадобиться.

Ми ставимося до цього дуже серйозно і готові діяти, коли і якщо це стане необхідним. Нам потрібно зберігати всі варіанти відкритими, і якщо це справді, як я прогнозую, тривала криза, то ці інструменти знадобляться і на пізнішому етапі,

– додав єврокомісар.

Також політик не виключає, що країни вивільнять додатково енергоресурси зі стратегічних запасів.

Важливо! Минулого місяця, нагадаємо, країни, які входять до Міжнародного енергетичного агенства, одноголосно погодилися виділити 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб пом'якшити наслідки нафтової кризи, як писало The Wall Street Journal.

Чи допоможуть США з ресурсами для Європи?

Напередодні президент Дональд Трамп закликав країни Європи, які страждають від дефіциту авіаційного пального через війну в Ірані, купувати його у США.

Я маю пропозицію: купуйте у США – у нас цього вдосталь,

– написав Трамп у соцмережах.

Однак для збільшення імпорту зі США ЄС необхідно послабити стандарти для авіаційного пального. В ЄС і США вони відрізняються. Якщо у Європі температура замерзання має становити -47°C, то у США – лише -40°C.

Йоргенсен зазначив, що поки ЄС "не на тому етапі", щоб змінювати свої чинні правила. Однак він не відкидає варіанту, коли стандарти все-таки доведеться міняти.

Ми розглядаємо всі можливості, і очевидно, що чим серйознішою стає ситуація, тим більше нам доведеться звертатися і до законодавчих інструментів,

– додав єврокомісар.

Зауважте! Водночас Йоргенсен наголосив, що ЄС не відмовиться від припинення імпорту скрапленого природного газу з Росії.

Чому Європа занепокоєна через війну в Ірані?