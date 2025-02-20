ЄС прагне уникнути торгівельного конфлікту з Трампом: що планує зробити блок для досягнення цілі

Європейський Союз готовий обговорити зниження тарифів на автомобілі та інші товари. Таким чином альянс прагне запобігти торгівельній війні зі США,

ЄС прагне уникнути конфлікту з Трампом

Таку заяву зробив у Вашингтоні головний торгівельний представник ЄС, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Зниження тарифів, навіть їхнє повне скасування, скажімо, для промислової продукції – це те, що ми готові обговорювати. Ми також готові розглянути тарифи на автомобілі,

– сказав Марош Шефчович, єврокомісар з торгівлі, виступаючи в Американському інституті підприємництва.

Зокрема Єврокомісар зазначив, що ЄС зробить "усе можливе", щоб уникнути ескалації тарифного протистояння. Однак якщо США діятимуть відповідно до погроз Трампа, то у Європи "не залишиться вибору, окрім як відповісти рішуче та швидко".

Але ми сподіваємося уникнути цього сценарію, що означає непотрібний біль від заходів і контрзаходів,

– наголосив Шефчович.

Погрози Трампа

Трамп заявив, що з 12 березня введе 25% мита на сталь та алюміній. Також він припустив можливість підвищення мит на автомобілі, особливо з Європи.

Американський президент вимагав, щоб ЄС знизив тарифи на американські автомобілі, які наразі становлять 10%, тоді як у США цей показник – лише 2,5%. Однак Європейська комісія повідомила, що поки не зробила жодної конкретної пропозиції щодо зниження тарифів на імпорт американських автомобілів.

Будь-яке зниження тарифів має бути взаємовигідним і обговорюватися в межах справедливих та заснованих на правилах умов,

– зазначили в комісії.

Шефчович також зазначив, що ЄС готовий до обговорення питання "великої техніки" зі США, додавши, що правила блоку спрямовані на захист малих підприємств від найбільших компаній. Однак ці правила ніяк не спрямовані на дискримінацію американців.

Правила ЄС справді не мають дискримінаційного характеру і не спрямовані проти американських технологічних гігантів,

– сказав він.

Що планує Євросоюз

Видання пише, що як стимул для торгівельних переговорів, ЄС запропонував збільшити закупівлі зрідженого природного газу та зброї зі США. Але якщо переговори проваляться, то блок готується швидко та пропорційно відповісти на будь-які американські тарифи.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у інтерв’ю громадському мовнику ARD натякнув, що Європа може повторно запровадити той самий тип мит, який вона застосовувала під час першого президентського терміну Трампа. Тоді він ввів тарифи на майже 7 мільярдів доларів європейського експорту сталі та алюмінію.

ЄС відповів, націлившись на політично чутливі компанії, зокрема мотоцикли Harley-Davidson Inc. та джинси Levi Strauss & Co. Сторони досягли перемир'я у 2021 році, коли США запровадили систему тарифних квот, а ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.

Важливо! Однак вступ у тарифну війну зі США не лише становитиме ризики для європейської економіки, а й загрожуватиме політичній стабільності ЄС у делікатний момент, коли дипломатія Трампа щодо Росії викликала шок у всьому блоці.