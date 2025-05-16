Мерц назвав умову, за якої Європа може конфіскувати російські активи на користь України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав конфіскацію заморожених російських активів для України. Однак тільки за умови, якщо для цього є чітка юридична база.

Мерц розказав про конфіскацію заморожених російських активів для України

Канцлер заявив, що лідери Європи готові "використати усі можливості", аби примусити Кремль до миру та підтримати Україну, передає 24 Канал з посиланням на Zeit.

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Мерц повідомив, що наразі обговорюються:

подальші санкції в енергетичному секторі;

банківські обмеження;

додаткові кроки щодо активів;

санкції проти окремих осіб.

Ми зараз працюємо над цим разом із європейськими партнерами,

– сказав Фрідріх Мерц.

Згідно з його слів, йдеться зокрема й про обговорення та можливість використання заморожених російських активів на користь України.

Якщо знайдемо законний спосіб мобілізувати ці кошти, ми це зробимо,

– запевнив ніццький канцлер.

Зверніть увагу! Водночас він пояснив, що слід враховувати ризики, які такий крок може мати для європейського фінансового ринку.

