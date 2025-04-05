В Естонії заявили, що ЄС ризикує віддати Путіну 240 мільярдів євро через Орбана

Євросоюзу доведеться передати Володимиру Путіну 240 мільярдів євро заморожених активів у разі блокування зі сторони Угорщини щодо продовження санкцій проти Росії.

Таку засторогу зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, закликавши до жорсткішої позиції щодо Віктора Орбана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що буде у разі блокування санкцій проти Росії

Маргус Цахкна назвав Володимира Путіна "брехуном" і закликав конфіскувати заморожені активи Росії. За його словами, заморожені активи у сфері нерухомості в Європі становлять понад 240 мільярдів доларів, гроші російського Центробанку здебільшого перебувають у Бельгії.

Естонський міністр пояснив, що рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії мають ухвалювати кожні шість місяців, і під час кожного такого голосування необхідна угода Угорщини. Блокування такого рішення загрожує поверненням заморожених коштів назад Росії.

Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів євро Путіну. Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас? Тому нам доведеться конфіскувати ці активи,

– заявив він.

Крім того, Цахкна додав, що для цього є юридична можливість, зазначивши, що не можна "залишати Бельгію на самоті" з цим.

"Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна "вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором", – резюмував міністр закордонних справ Естонії.