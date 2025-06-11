Через допомогу Росії: ЄС може запровадити обмеження проти двох китайських банків

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох невеликих китайських банків. Обмеження хочуть ввести за допомогу Росії в обхід чинних торговельних обмежень блоку.

ЄС може запровадити обмеження проти банків Китаю

Фінансовим установам, що базуються в ЄС, буде заборонено проводити будь-які транзакції з двома регіональними банками, розташованими поблизу кордону Китаю з Росією, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Переробляє російську нафту: Китай закриває один з найбільших НПЗ

Банки будуть додані до списку фінансових установ, які допомагали Москві, "обробляючи транзакції або надаючи експортне фінансування для торговельних операцій", що дозволяють обійти санкції ЄС. Деякі банки зі списку також надавали "послуги з обігу криптоактивів", які сприяють зусиллям Росії з обходу санкцій.

Важливо! Водночас Bloomberg наразі не розкриває назви банків, оскільки ці заходи ще не були офіційно оприлюднені.