ЄС може вдарити по близько 200 суднам тіньового флоту Росії
- Євросоюз планує ввести санкції проти приблизно 200 суден "тіньового флоту" Росії.
- Новий пакет санкцій, який охопить близько 50 фізичних і юридичних осіб та 31 компанію, мають ухвалити 20 травня.
Євросоюз може "вдарити" санкціями по танкерам так званого "тіньового флоту" Росії. У цьому переліку вже близько 200 суден.
ЄС може вдарити приблизно по 200 російським танкерам
Річ у тім, що останніми днями Єврокомісія на прохання деяких країн-членів внесла поправки до своєї початкової пропозиції, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Зокрема Європейська комісія поповнила список танкерів "тіньового флоту". Тепер їх у ньому близько 200.
Зверніть увагу! Спершу їх у списку було більше сотні.
Що відомо про новий пакет санкцій?
Новий, 17 пакет санкцій, мають ухвалити 20 травня. Це зроблять офіційно на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на Coreper у середу, 14 травня. Новий пакет санкцій охопить близько 50 фізичних і юридичних осіб і 31 компанію.