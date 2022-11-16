ЄС збільшить допомогу для енергосистеми України у відповідь на російські атаки

Після масованих російських обстрілів 15 листопада постраждало близько 15 українських енергооб'єктів, внаслідок чого в багатьох містах пропало світло. У ЄС запевнили, що збільшать допомогу, яка посприяє відновленню енергосистеми.

За словами єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, Європейський союз збільшить підтримку України для відновлення енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російських масованих атак.

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Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок з міністрами енергетики України та ЄС, дякую Великобританії та Норвегії за приєднання, – зазначила вона.

Єврокомісарка наголосила, що російські обстріли критичної інфраструктури 15 листопада залишили 10 мільйонів українців без енергії. Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, де введено екстрені відключення світла.

Яку допомогу для енергосистеми ЄС передавав раніше