"Стільки, скільки потрібно": Україна отримає ще 4 мільярди євро від ЄС

Євросоюз продовжить фінансову підтримку України. Київ отримає макрофінансову допомогу та фінансування через Ukraine facility.

Яку допомогу від ЄС отримає Україна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Ukraine Recovery conference оголосила про наступні транші допомоги від ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Фон дер Ляєн розповіла, що ЄС надасть Україні мільярди євро через різноманітні механізми.

Як частину цієї підтримки я анонсую один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире (Зеленський – 24 Канал). Також я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти й позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій,

– зазначила президентка Єврокомісії.

Що відомо про Ukraine Facility Ukraine Facility – це фінансова програма підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки з бюджетом у 50 мільярдів євро. Вона спрямована на стабілізацію економіки, сприяння відновленню та проведення реформ в Україні.

При цьому фон дер Ляєн наголосила, що ЄС готовий надавати необхідну підтримку Україні "стільки, скільки потрібно".

Підтримка України потрібна й самому Євросоюзу, вважає голова Єврокомісії.

Це допоможе країнам ЄС виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону.

Важливо! Урсула фон дер Ляєн додала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз був і лишається найбільшим донором України, надавши вже майже 165 мільярдів євро підтримки. Вона повідомила, що лише у 2025 році ЄС надасть 84% зовнішньої підтримки, якої потребує Україна.