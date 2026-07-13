Росія обходить санкції за допомогою союзника України: пальне вже потрапило в ЄС

У Європейському Союзі запідозрили нову схему обходу санкцій проти російської нафти. За даними ЗМІ, нафтопереробний завод у грузинському порту Кулеві вже кілька місяців виробляє пальне з російської сировини, а частина продукції потрапила на європейський ринок.

ЄС хоче запровадити санкції проти НПЗ у Грузії

У чорноморському порту Кулеві в Грузії працює нафтопереробний завод, який переробляє російську сиру нафту на бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Як повідомляє Handelsblatt, один із дипломатів Європейського Союзу заявив, що цей об'єкт фактично використовується для обходу санкцій, запроваджених проти Росії.

Крім того, українські удари по російських НПЗ теж зменшують спроможності агресора виробляти пальне.

За інформацією видання, новий НПЗ працює вже кілька місяців. За цей час щонайменше одна партія виробленого на ньому пального потрапила на ринок Європейського Союзу.

У виданні зазначили, що Європейська комісія виступає за запровадження санкцій проти цього підприємства. Однак усередині ЄС наразі немає єдиної позиції: дві держави-члени, за його словами, виступають проти обмежень і підтримують збереження роботи заводу.

Якщо інформація підтвердиться, це може свідчити про використання нових логістичних маршрутів для постачання російської нафти та її продуктів на європейський ринок в обхід чинних санкційних механізмів.

У самій же Росії в червні 2026 різко зросли ціни на бензин. Однією з головних причин кризи стало посилення українських далекобійних ударів по нафтопереробних заводах і підприємствах із виробництва пального.