ЕС намеревается ввести санкции против НПЗ в Грузии

В черноморском порту Кулеви в Грузии работает нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает российскую сырую нефть в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Как сообщает Handelsblatt, один из дипломатов Европейского Союза заявил, что этот объект фактически используется для обхода санкций, введенных против России.

Кроме того, украинские удары по российским НПЗ также снижают способность агрессора производить топливо.

По информации издания, новый НПЗ работает уже несколько месяцев. За это время как минимум одна партия произведенного на нем топлива попала на рынок Европейского Союза.

В издании отметили, что Европейская комиссия выступает за введение санкций против этого предприятия. Однако внутри ЕС пока нет единой позиции: два государства-члена, по его словам, выступают против ограничений и поддерживают продолжение работы завода.

Если информация подтвердится, это может свидетельствовать об использовании новых логистических маршрутов для поставок российской нефти и нефтепродуктов на европейский рынок в обход действующих санкционных механизмов.

В самой же России в июне 2026 года резко выросли цены на бензин. Одной из главных причин кризиса стало усиление украинских дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству топлива.