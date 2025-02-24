Українську енергосистему інтегрують в ЄС до кінця 2026 року

Єврокомісія планує до кінця 2026 року завершити процес інтеграції енергетичних систем України та Молдови з європейським енергетичним ринком. Для цього вже розроблений відповідний план.

Українська енергосистема інтегрується в Європу

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн 24 лютого в Києві на конференції "Підтримуй Україну", передає 24 Канал з посиланням на трансляцію події в YouTube-каналі Володимира Зеленського.

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Вона зазначила, що Єврокомісія розробила амбітний пакет з метою створення надійної, безпечної та конкурентоздатної енергосистеми для України. Уже в цьому році Європа забезпечила Україну 1,8 гігавата електроенергії.

Президентка Європейської комісії заявила, що до кінця наступного року планується повна інтеграція енергоринків України та Молдови з європейським ринком.

Вона підкреслила, що використання 80% газових запасів не лише збільшить енергобезпеку, але й додасть прибутковості, підсилюючи стабільність як для Європейського Союзу, так і для України.

Нагадаємо! Європейська комісія анонсувала новий фінансовий пакет для України, який спрямований на підсилення енергетичної незалежності країни. Обсяг допомоги складе 3,5 мільярда євро і планується її виплата вже у березні.