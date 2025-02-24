Українську енергосистему інтегрують в ЄС до кінця 2026 року
- Єврокомісія планує завершити інтеграцію енергетичних систем України та Молдови з європейським ринком до кінця 2026 року.
- До кінця наступного року планується повна інтеграція енергоринків України та Молдови з європейським ринком, а Європа вже забезпечила Україну 1,8 гігавата електроенергії.
- Європейська комісія анонсувала фінансовий пакет для України на 3,5 мільярда євро для підсилення енергетичної незалежності, який планується виплатити у березні.
Єврокомісія планує до кінця 2026 року завершити процес інтеграції енергетичних систем України та Молдови з європейським енергетичним ринком. Для цього вже розроблений відповідний план.
Українська енергосистема інтегрується в Європу
Про це заявила Урсула фон дер Ляєн 24 лютого в Києві на конференції "Підтримуй Україну", передає 24 Канал з посиланням на трансляцію події в YouTube-каналі Володимира Зеленського.
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Вона зазначила, що Єврокомісія розробила амбітний пакет з метою створення надійної, безпечної та конкурентоздатної енергосистеми для України. Уже в цьому році Європа забезпечила Україну 1,8 гігавата електроенергії.
Президентка Європейської комісії заявила, що до кінця наступного року планується повна інтеграція енергоринків України та Молдови з європейським ринком.
Вона підкреслила, що використання 80% газових запасів не лише збільшить енергобезпеку, але й додасть прибутковості, підсилюючи стабільність як для Європейського Союзу, так і для України.
Нагадаємо! Європейська комісія анонсувала новий фінансовий пакет для України, який спрямований на підсилення енергетичної незалежності країни. Обсяг допомоги складе 3,5 мільярда євро і планується її виплата вже у березні.