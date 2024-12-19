ЄС хоче обговорити з Зеленським відновлення транзиту російського газу

Європейські лідери планують обговорити з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі питання транзиту російського газу через Україну. Проте перспективи продовження транзиту після 2024 року виглядають малоймовірними.

Що в ЄС думають про відновлення транзиту газу

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, відповідаючи на запитання щодо можливості відновлення транзиту після 2024 року, зазначив, що це неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Переговори щодо продовження транзиту тривають уже кілька місяців. Зараз покупці посилюють тиск, а дискусії стають дедалі активнішими.

Продовження транзиту російського газу через Україну виглядає малоймовірним, оскільки Україна заявила про небажання підтримувати таку співпрацю після завершення чинної угоди.

Зауважте! Попри це, зараз обговорюються альтернативні варіанти. Серед них – паливні свопи та використання посередників.

Переговори щодо відновлення транзиту

Залежною від російського газу залишається Словаччина, яка докладає зусиль щодо продовження транзиту через Україну. Однак інформації про укладення конкретної угоди наразі немає.

Днями у Брюсселі президент Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та групою європейських лідерів. Обговорювалися питання посилення підтримки України, зокрема на тлі можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому у січні.

Зауважте! Словаччина та Угорщина, які підтримують тісні відносини з Москвою, активно працюють на державному рівні, щоб переконати Україну продовжити транзит російського газу.