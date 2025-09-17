Дональд Трамп пригрозив ввести жорстке ембарго проти Кремля, якщо Брюссель почне посилювати заходи щодо Китаю. Однак в ЄС підозрюють, що президент США лише тягне час.

Як ЄС посилить санкції проти Китаю?

Цього тижня ЄС планує запропонувати розширення санкцій на більшу кількість китайських компаній, пов'язаних з підтримкою військових зусиль Кремля, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Ці кроки стануть частиною дипломатичної кампанії, мета якої – переконати Трампа нарешті посилити тиск на Росію і домогтися припинення війни в Україні.

Важливо! Нещодавно Трамп заявив, що приєднається до ЄС у посиленні санкцій проти Володимира Путіна, тільки за умови, що країни НАТО повністю припинять імпорт російської нафти та введуть мита на китайські товари в розмірі від 50 до 100 відсотків.

У відповідь європейські дипломати мають намір показати готовність як припинити імпорт російської нафти, який вже скоротився до мінімуму, так і підтримати політику США щодо Китаю.

За словами трьох дипломатів, обговорення 19-го пакету санкцій ЄС, заплановане на п'ятницю, дійсно включає варіант внесення нових китайських компаній до санкційного списку.

Як Трамп тисне на ЄС?

Однак це набагато менше, ніж вимагає Трамп, і ті китайські фірми, які вже потрапили під санкції, не справили на нього враження. У вівторок, 16 вересня, Трамп обговорив цей пакет заходів з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

В офіційній публікації після розмови вона заявила, що нові санкції будуть спрямовані проти криптовалютного сектора, банків і енергетики, але Китай в її заяві не згадувався.

Примітно! Європейські дипломати вважають, що їхні зусилля навряд чи вразять Трампа, і навіть побоюються, що він готує їм пастку.

Особливе занепокоєння викликає те, що вимоги президента США – введення мит, які ЄС вважає нереалістичними, – можуть виявитися приводом, що дозволяє уповільнити кроки проти Росії та перекласти провину на союзників по НАТО за відсутність жорстких заходів для припинення війни.

Частина послання Трампа має сенс. Але частина – це лише вигадані виправдання, щоб нічого не робити,

– сказав один з європейських чиновників.

Цієї ж думки дотримується і представник однієї з держав ЄС.

Трамп виставляє умови, знаючи наперед, що вони нездійсненні, щоб пізніше заявити, що він нічого не може зробити. Простіше кажучи, це гра, щоб уникнути відповідальності,

– зазначив він.

На зустрічі міністрів фінансів країн G7 минулого тижня, попри загальну згоду про необхідність чинити тиск на Росію і підтримувати Україну, Євросоюз відхилив вимогу Трампа про введення мит проти Китаю, повідомило джерело з-поміж учасників переговорів.

Ми відкриті для всіх варіантів, але з використанням інших інструментів,

– додав чиновник.

У Брюсселі підкреслюють, що віддають перевагу точковим санкціям проти компаній, пов'язаних з війною, а не масштабним тарифам.

Чому Трамп тисне на ЄС?

На думку європейців, ініціатива Трампа може мати й прихований економічний мотив. Дипломати зізнаються, що підозрюють президента США в переслідуванні комерційних цілей, хоча повної впевненості в цьому немає.

Президент Трамп демонструє готовність Вашингтона використовувати вразливість Європи у своїх геополітичних інтересах,

– заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Мита на китайський імпорт у розмірі до 100% призведуть до стрибка інфляції в Європі та завдадуть серйозного удару по економіці ЄС.

Повна відмова від російських енергоносіїв, своєю чергою, дасть США можливість наростити експорт скрапленого природного газу.

Він намагається змусити Європу купувати більше американського СПГ,

– зазначила старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Енн-Софі Корбо.

В Єврокомісії нагадали, що вже кілька років ведуть роботу щодо відмови від російських енергоресурсів.

Це те, чим ми активно займаємося останні три роки, а саме поступовою відмовою від імпорту викопного палива з Росії. Ми впевнено дотримуємося цього курсу,

– заявила у вівторок головний прессекретар Єврокомісії Паула Піньо.

Навіть якщо позиція Трампа щодо Росії дійсно посилюється і він прямо називає Путіна агресором, в Європі, як і серед багатьох республіканців, зберігається скепсис щодо щирості його намірів.

Головне питання для багатьох європейських чиновників: чи стане це частиною послідовної стратегії? Або ж це лише спроба відвернути увагу від конфлікту і перекласти відповідальність за нездатність Трампа зупинити війну на європейців?

— зазначив голова європейського підрозділу аналітичного центру Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Брюсселю доводиться балансувати між збереженням підтримки Вашингтона в протистоянні з Путіним і бажанням не загострювати відносини з Пекіном, від якого залежить економіка Європи.

Ми не хочемо псувати відносини з Китаєм та Індією, але водночас намагаємося зробити все можливе, щоб протистояти тиску з боку США,

– сказав один з трьох дипломатів ЄС.

Деякі країни ЄС, включаючи Данію і Польщу, наполягають на тому, щоб Єврокомісія використовувала тиск Трампа для впливу на Словаччину та Угорщину, які продовжують закуповувати російську нафту.

Думаю, у Трампа є такий важіль. Ідеологічно Угорщина – найближчий союзник MAGA в Європі. Але чи змінить це ситуацію? Не впевнений,

– зазначив високопоставлений європейський чиновник.

За закритими дверима європейські дипломати переконані: введення мит на Китай та Індію, як того вимагає Трамп, — політично та економічно неприйнятний крок.

Ніякої торгівлі з Китаєм та Індією? Ми потонемо. Що від нас залишиться?

— сказав дипломат ЄС.

Традиційно Брюссель розрізняє тарифи, що стосуються сфери торгівлі, і санкції, які розглядаються як інструмент зовнішньої політики.

Хоча за останні роки ЄС змінив підхід, особливо щодо Росії, ряд дипломатів висловили сумніви в тому, що введення тарифів, як пропонує Трамп, може бути сумісним із законодавством ЄС.

Важливо! Попри багаторічні обіцянки диверсифікувати постачання і знизити залежність від Китаю, його частка в імпорті ЄС, як і раніше, становить близько 21 відсотка. Німеччина, економіка якої тісно пов'язана з Китаєм, традиційно виступає за обережність, побоюючись шкоди для критично важливих галузей, таких як автопром.

Тому Брюссель вважає за краще посилювати експортний контроль проти окремих китайських компаній – наприклад, тих, що постачають військові технології Росії.

Цей підхід використовувався і в попередніх санкційних пакетах, однак проблема в тому, що такі фірми легко з'являються знову під іншими назвами.

