Дональд Трамп пригрозил ввести жесткое эмбарго против Кремля, если Брюссель начнет ужесточать меры в отношении Китая. Однако в ЕС подозревают, что президент США лишь тянет время.

Как ЕС усилит санкции против Китая?

На этой неделе ЕС планирует предложить расширение санкций на большее количество китайских компаний, связанных с поддержкой военных усилий Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Эти шаги станут частью дипломатической кампании, цель которой – убедить Трампа наконец усилить давление на Россию и добиться прекращения войны в Украине.

Важно! Недавно Трамп заявил, что присоединится к ЕС в усилении санкций против Владимира Путина, только при условии, что страны НАТО полностью прекратят импорт российской нефти и введут пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100 процентов.

В ответ европейские дипломаты намерены показать готовность как прекратить импорт российской нефти, который уже сократился до минимума, так и поддержать политику США в отношении Китая.

По словам трех дипломатов, обсуждение 19-го пакета санкций ЕС, запланированное на пятницу, действительно включает вариант внесения новых китайских компаний в санкционный список.

Как Трамп давит на ЕС?

Однако это гораздо меньше, чем требует Трамп, и те китайские фирмы, которые уже попали под санкции, не произвели на него впечатления. Во вторник, 16 сентября, Трамп обсудил этот пакет мер с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В официальной публикации после разговора она заявила, что новые санкции будут направлены против криптовалютного сектора, банков и энергетики, но Китай в ее заявлении не упоминался.

Примечательно! Европейские дипломаты считают, что их усилия вряд ли впечатлят Трампа, и даже опасаются, что он готовит им ловушку.

Особое беспокойство вызывает то, что требования президента США – введения пошлин, которые ЕС считает нереалистичными, – могут оказаться предлогом, позволяющим замедлить шаги против России и переложить вину на союзников по НАТО за отсутствие жестких мер для прекращения войны.

Часть послания Трампа имеет смысл. Но часть – это лишь вымышленные оправдания, чтобы ничего не делать,

– сказал один из европейских чиновников.

Этого же мнения придерживается и представитель одного из государств ЕС.

Трамп выставляет условия, зная наперед, что они невыполнимы, чтобы позже заявить, что он ничего не может сделать. Проще говоря, это игра, чтобы избежать ответственности,

– отметил он.

На встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе, несмотря на общее согласие о необходимости оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, Евросоюз отклонил требование Трампа о введении пошлин против Китая, сообщил источник из числа участников переговоров.

Мы открыты для всех вариантов, но с использованием других инструментов,

– добавил чиновник.

В Брюсселе подчеркивают, что предпочитают точечные санкции против компаний, связанных с войной, а не масштабные тарифы.

Почему Трамп давит на ЕС?

По мнению европейцев, инициатива Трампа может иметь и скрытый экономический мотив. Дипломаты признаются, что подозревают президента США в преследовании коммерческих целей, хотя полной уверенности в этом нет.

Президент Трамп демонстрирует готовность Вашингтона использовать уязвимость Европы в своих геополитических интересах,

– заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Пошлины на китайский импорт в размере до 100% приведут к скачку инфляции в Европе и нанесут серьезный удар по экономике ЕС.

Полный отказ от российских энергоносителей, в свою очередь, даст США возможность нарастить экспорт сжиженного природного газа.

Он пытается заставить Европу покупать больше американского СПГ,

– отметила старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо.

В Еврокомиссии напомнили, что уже несколько лет ведут работу по отказу от российских энергоресурсов.

Это то, чем мы активно занимаемся последние три года, а именно постепенным отказом от импорта ископаемого топлива из России. Мы уверенно придерживаемся этого курса,

– заявила во вторник главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Даже если позиция Трампа в отношении России действительно усиливается и он прямо называет Путина агрессором, в Европе, как и среди многих республиканцев, сохраняется скепсис относительно искренности его намерений.

Главный вопрос для многих европейских чиновников: станет ли это частью последовательной стратегии? Или же это лишь попытка отвлечь внимание от конфликта и переложить ответственность за неспособность Трампа остановить войну на европейцев?

- отметил глава европейского подразделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Брюсселю приходится балансировать между сохранением поддержки Вашингтона в противостоянии с Путиным и желанием не обострять отношения с Пекином, от которого зависит экономика Европы.

Мы не хотим портить отношения с Китаем и Индией, но в то же время стараемся сделать все возможное, чтобы противостоять давлению со стороны США,

– сказал один из трех дипломатов ЕС.

Некоторые страны ЕС, включая Данию и Польшу, настаивают на том, чтобы Еврокомиссия использовала давление Трампа для влияния на Словакию и Венгрию, которые продолжают закупать российскую нефть.

Думаю, у Трампа есть такой рычаг. Идеологически Венгрия – ближайший союзник MAGA в Европе. Но изменит ли это ситуацию? Не уверен,

– отметил высокопоставленный европейский чиновник.

За закрытыми дверями европейские дипломаты убеждены: введение пошлин на Китай и Индию, как того требует Трамп, - политически и экономически неприемлемый шаг.

Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы утонем. Что от нас останется?

- сказал дипломат ЕС.

Традиционно Брюссель различает тарифы, касающиеся сферы торговли, и санкции, которые рассматриваются как инструмент внешней политики.

Хотя за последние годы ЕС изменил подход, особенно в отношении России, ряд дипломатов выразили сомнения в том, что введение тарифов, как предлагает Трамп, может быть совместимым с законодательством ЕС.

Важно! Несмотря на многолетние обещания диверсифицировать поставки и снизить зависимость от Китая, его доля в импорте ЕС, по-прежнему, составляет около 21 процента. Германия, экономика которой тесно связана с Китаем, традиционно выступает за осторожность, опасаясь ущерба для критически важных отраслей, таких как автопром.

Поэтому Брюссель предпочитает усиливать экспортный контроль против отдельных китайских компаний – например, тех, поставляющих военные технологии России.

Этот подход использовался и в предыдущих санкционных пакетах, однако проблема в том, что такие фирмы легко появляются снова под другими названиями.

