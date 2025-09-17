Как ЕС усилит санкции против Китая?
На этой неделе ЕС планирует предложить расширение санкций на большее количество китайских компаний, связанных с поддержкой военных усилий Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Эти шаги станут частью дипломатической кампании, цель которой – убедить Трампа наконец усилить давление на Россию и добиться прекращения войны в Украине.
Важно! Недавно Трамп заявил, что присоединится к ЕС в усилении санкций против Владимира Путина, только при условии, что страны НАТО полностью прекратят импорт российской нефти и введут пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100 процентов.
В ответ европейские дипломаты намерены показать готовность как прекратить импорт российской нефти, который уже сократился до минимума, так и поддержать политику США в отношении Китая.
По словам трех дипломатов, обсуждение 19-го пакета санкций ЕС, запланированное на пятницу, действительно включает вариант внесения новых китайских компаний в санкционный список.
Как Трамп давит на ЕС?
Однако это гораздо меньше, чем требует Трамп, и те китайские фирмы, которые уже попали под санкции, не произвели на него впечатления. Во вторник, 16 сентября, Трамп обсудил этот пакет мер с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В официальной публикации после разговора она заявила, что новые санкции будут направлены против криптовалютного сектора, банков и энергетики, но Китай в ее заявлении не упоминался.
Примечательно! Европейские дипломаты считают, что их усилия вряд ли впечатлят Трампа, и даже опасаются, что он готовит им ловушку.
Особое беспокойство вызывает то, что требования президента США – введения пошлин, которые ЕС считает нереалистичными, – могут оказаться предлогом, позволяющим замедлить шаги против России и переложить вину на союзников по НАТО за отсутствие жестких мер для прекращения войны.
Часть послания Трампа имеет смысл. Но часть – это лишь вымышленные оправдания, чтобы ничего не делать,
– сказал один из европейских чиновников.
Этого же мнения придерживается и представитель одного из государств ЕС.
Трамп выставляет условия, зная наперед, что они невыполнимы, чтобы позже заявить, что он ничего не может сделать. Проще говоря, это игра, чтобы избежать ответственности,
– отметил он.
На встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе, несмотря на общее согласие о необходимости оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, Евросоюз отклонил требование Трампа о введении пошлин против Китая, сообщил источник из числа участников переговоров.
Мы открыты для всех вариантов, но с использованием других инструментов,
– добавил чиновник.
В Брюсселе подчеркивают, что предпочитают точечные санкции против компаний, связанных с войной, а не масштабные тарифы.
Почему Трамп давит на ЕС?
По мнению европейцев, инициатива Трампа может иметь и скрытый экономический мотив. Дипломаты признаются, что подозревают президента США в преследовании коммерческих целей, хотя полной уверенности в этом нет.
Президент Трамп демонстрирует готовность Вашингтона использовать уязвимость Европы в своих геополитических интересах,
– заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Пошлины на китайский импорт в размере до 100% приведут к скачку инфляции в Европе и нанесут серьезный удар по экономике ЕС.
Полный отказ от российских энергоносителей, в свою очередь, даст США возможность нарастить экспорт сжиженного природного газа.
Он пытается заставить Европу покупать больше американского СПГ,
– отметила старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо.
В Еврокомиссии напомнили, что уже несколько лет ведут работу по отказу от российских энергоресурсов.
Это то, чем мы активно занимаемся последние три года, а именно постепенным отказом от импорта ископаемого топлива из России. Мы уверенно придерживаемся этого курса,
– заявила во вторник главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.
Даже если позиция Трампа в отношении России действительно усиливается и он прямо называет Путина агрессором, в Европе, как и среди многих республиканцев, сохраняется скепсис относительно искренности его намерений.
Главный вопрос для многих европейских чиновников: станет ли это частью последовательной стратегии? Или же это лишь попытка отвлечь внимание от конфликта и переложить ответственность за неспособность Трампа остановить войну на европейцев?
- отметил глава европейского подразделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.
Брюсселю приходится балансировать между сохранением поддержки Вашингтона в противостоянии с Путиным и желанием не обострять отношения с Пекином, от которого зависит экономика Европы.
Мы не хотим портить отношения с Китаем и Индией, но в то же время стараемся сделать все возможное, чтобы противостоять давлению со стороны США,
– сказал один из трех дипломатов ЕС.
Некоторые страны ЕС, включая Данию и Польшу, настаивают на том, чтобы Еврокомиссия использовала давление Трампа для влияния на Словакию и Венгрию, которые продолжают закупать российскую нефть.
Думаю, у Трампа есть такой рычаг. Идеологически Венгрия – ближайший союзник MAGA в Европе. Но изменит ли это ситуацию? Не уверен,
– отметил высокопоставленный европейский чиновник.
За закрытыми дверями европейские дипломаты убеждены: введение пошлин на Китай и Индию, как того требует Трамп, - политически и экономически неприемлемый шаг.
Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы утонем. Что от нас останется?
- сказал дипломат ЕС.
Традиционно Брюссель различает тарифы, касающиеся сферы торговли, и санкции, которые рассматриваются как инструмент внешней политики.
Хотя за последние годы ЕС изменил подход, особенно в отношении России, ряд дипломатов выразили сомнения в том, что введение тарифов, как предлагает Трамп, может быть совместимым с законодательством ЕС.
Важно! Несмотря на многолетние обещания диверсифицировать поставки и снизить зависимость от Китая, его доля в импорте ЕС, по-прежнему, составляет около 21 процента. Германия, экономика которой тесно связана с Китаем, традиционно выступает за осторожность, опасаясь ущерба для критически важных отраслей, таких как автопром.
Поэтому Брюссель предпочитает усиливать экспортный контроль против отдельных китайских компаний – например, тех, поставляющих военные технологии России.
Этот подход использовался и в предыдущих санкционных пакетах, однако проблема в том, что такие фирмы легко появляются снова под другими названиями.
Что важно знать о последних заявлениях Трампа?
Дональд Трамп направил письмо польскому лидеру Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Содержание послания остается неизвестным, однако документ уже отправлен в Варшаву по дипломатическому каналу.
Одновременно администрация Трампа впервые согласовала пакет военной поддержки для Украины, который будет финансироваться за счет союзников. Конгресс США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, предусматривающий выделение 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.
Кроме того, недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин ненавидят друг друга. По мнению экс-президента США, он будет вынужден принять участие в мирном урегулировании войны в Украине.