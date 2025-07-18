ЄС знизив граничну ціну на російську нафту: нові санкції вдарять по бюджету Кремля

Євросоюз схвалив 18 пакет санкцій проти Росії. У ньому встановлено нижчу межу для цін на нафту, заборонено будівництво трубопроводів "Північний потік", продовжено переслідування російського тіньового флоту, введено санкції проти компаній, що підтримують ВПК Росії та чимало інших обмежень.

Що передбачає новий пакет санкцій проти Росії?

Як повідомила голова європейської дипломатії, Кая Каллас, Європа ще більше скорочує російський бюджет, адже 105 кораблів тіньового флоту Кремля будуть переслідуватися надалі, а доступ російських банків до фінансування буде обмежуватися, передає 24 Канал.

До теми Нових санкцій не буде: чому ЄС не вводить обмеження проти Росії

Кая Каллас Глава дипломатії ЄС Ми посилюємо тиск на військово-промисловий комплекс Росії, китайські банки, що допомагають обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, які використовуються в дронах. Вперше ми вводимо санкції проти реєстру суден під прапором країни та найбільшого нафтопереробного заводу "Роснефті" в Індії.

Крім того, відомо, що нові обмеження, що були погоджені послами ЄС сьогодні, 18 липня, передбачають повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти, а для ще 22 російських банків запроваджується заборона на SWIFT.

Постраждають ще й треті країни, які допомагають Росії обходити санкції: тепер фінансовим операторам заборонено проводити транзакції.

Зауважте! Граничну ціну на російську нафту для G7 знизили до 47,6 доларів за барелів, пише Reuters. Раніше ця межа становила 60 доларів за барель.