ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз ухвалив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Він місить у собі 84 позиції, зокрема 54 фізичні особи та 30 організацій.

Як санкції запровадив ЄС

Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.

Читайте також Санкції дали результат: Росія зупиняє видобуток газу в Арктиці, а заводи простоюють

Обмеження зачепили таких людей:

військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;

високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;

осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;

двох високопосадовців КНДР.

Крім того, санкції спрямовані переважно проти:

російських оборонних підприємств;

судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;

хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.

Важливо! Вперше запроваджено повноцінні санкції проти низки китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку на підтримку агресивної війни Росії проти України.