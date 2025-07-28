"Найкраще, що змогли отримати": чому ЄС погодився на угоду зі США
- ЄС уклав торговельну угоду зі США, яку вважає найкращим можливим варіантом, оскільки національні уряди не готові до економічних жертв.
- Переговори ускладнювалися політичними інтересами окремих країн-членів, які пріоритетно захищали свої національні інтереси, що заважало єдності блоку.
Кілька чиновників ЄС, відповідальних за переговори щодо торговельної угоди зі США, вважають, що досягнута домовленість була найменш поганим варіантом для блоку. Основною проблемою, з якою зіткнулися європейські переговірники, було те, що нацуряди (зокр ключові гравці у Берліні та Парижі) не були готові йти на економічні жертви.
Як ЄС домовлялися про угоду з Трампом?
Хоча офіційно питаннями торгівлі в ЄС займається Європейська комісія, насправді формували національні уряди, які суттєво обмежили можливості переговорників, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Сама фон дер Ляєн майже не протидіяла цьому і швидко відступила від мети досягнення взаємовигідної та збалансованої угоди. Вона описала угоду як "найкраще, що ми могли отримати".
Послам ЄС ще тиждень тому дали зрозуміти, що в них є лише два варіанти:
- або прийняти запропоновані Трампом 15% мита;
- або вдатися до заходів у відповідь.
Але також попередили: щоб ефективно відповісти, блок має бути єдиним і готовим витримати біль,
– пише Bloomberg.
Як зазначив один зі співрозмовників, ЄС слабкий, бо він не є ані об'єднаним, ані стратегічним у світі, де важить сила. Блок зробив підвищення конкурентоспроможності, зміцнення єдиного ринку та завершення торговельних угод центральною частиною своєї відповіді на мита Трампа.
Але для досягнення цих цілей держави-члени мають діяти злагоджено. А це їм, як наголошується у матеріалі, часто не вдається.
Угоди досягаються, але не ратифікуються; сміливі плани обговорюють, але чиновникам не дають ресурсів для їх реалізації; політичні ініціативи втрачаються у нескінченних дебатах,
– йдеться у матеріалі.
Протягом переговорів з США європейські столиці постійно дбали про свої національні інтереси, замість того щоб сформувати міцну загальноєвропейську позицію. Вони шукали рішення, які мінімізували б короткострокові ризики для ключових галузей.
Частково це пояснюється політичною слабкістю у Німеччині та Франції, де і Мерц, і президент Еммануель Макрон стикаються з загрозою з боку правих популістів, які можуть використати будь-яке економічне потрясіння. Частково – тривалими побоюваннями щодо залежності від США у сфері безпеки і занепокоєнням, що Трамп може відповісти на торговий тиск, скоротивши підтримку України у війні з Росією.
Публічно ключові уряди демонстрували жорстку позицію, але за лаштунками шукали способів умиротворити США протягом усього переговорного процесу,
– повідомили у Bloomberg.
Зокрема цього разу чиновники комісії стикнулися зі шквалом запитів від держав-членів про виключення окремих товарів зі списків для удару у відповідь. І здебільшого через національні інтереси, а не заради єдності позиції. І якби комісія погодилася на всі ці прохання, списки втратили б зміст.
Зверніть увагу! ЄС також зазнав потужного лобіювання з боку компаній, які прагнули досягти угоди до дедлайну цього місяця.