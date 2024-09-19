Підготовка до зими: як ЄС нарощує фінансову підтримку енергетичної безпеки України
ЄС активно збільшує свою фінансову підтримку України у сфері енергетичної безпеки напередодні зими. Це допоможе задовольнити потреби населення та зробить енергетичну систему країни більш стійкою в довгостроковій перспективі.
Додаткові гроші на відновлення енергетики
Зараз Європейська Комісія надає додаткові 160 мільйонів євро для вирішення наслідків атак на енергетичну інфраструктуру, передає 24 Канал. Зокрема, з цієї суми:
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- 100 мільйонів євро – буде направлено на гуманітарну допомогу, зокрема на забезпечення притулків та обігрівачів;
- 60 мільйонів євро – на ремонтні роботи та відновлення енергетичних систем за рахунок російських заморожених активів.
ЄС також має на меті відновити та експортувати до 4,5 гігавата електроенергії в Україні цієї зими. А також:
- відновлення електростанцій та постачання обладнання, що покриває 15% потреб України;
- збільшення експорту електроенергії до 12% для покриття потреб України;
- розвиток децентралізованого виробництва електроенергії, зокрема постачання сонячних панелей до лікарень.
Нагадаємо! Вже з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна отримала підтримку на суму не менше ніж 2 мільярди євро через Фонд енергетичної підтримки України та Механізм цивільного захисту ЄС.