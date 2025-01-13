ЄС виділить додаткові кошти для українців: яка сума допомоги

13 січня Європейська комісія оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 140 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на гуманітарні потреби населення.

На що спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на надання екстреної медичної допомоги, забезпечення продовольством, житлом, чистою водою, медичними послугами та підтримкою у зимовий період, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

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Особлива увага приділятиметься найбільш уразливим категоріям населення на сході та півдні України.

Крім того, Єврокомісія заявила про виділення 8 мільйонів євро для реалізації гуманітарних проєктів у Молдові.

Зауважте! Ця підтримка буде спрямована на допомогу українським біженцям і молдовським громадам, які їх приймають.

Що передувало виділенню коштів

1 лютого 2024 року лідери Європейського Союзу домовилися про надання Україні 50 мільярдів євро у межах програми макрофінансової допомоги, розрахованої на чотири роки.

Згідно з висновками саміту, виділення коштів буде залежати від дотримання Україною певних умов, зокрема:

збереження демократичних інститутів, включно з багатопартійною парламентською системою та верховенством права;

забезпечення поваги до прав людини, зокрема прав меншин.

Також передбачено щорічне обговорення виконання програми лідерами ЄС. Через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії переглянути фінансову рамку програми.