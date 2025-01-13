На что направят средства
Средства будут направлены на оказание экстренной медицинской помощи, обеспечение продовольствием, жильем, чистой водой, медицинскими услугами и поддержкой в зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.
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Особое внимание будет уделяться наиболее уязвимым категориям населения на востоке и юге Украины.
Кроме того, Еврокомиссия заявила о выделении 8 миллионов евро для реализации гуманитарных проектов в Молдове.
Обратите внимание! Эта поддержка будет направлена на помощь украинским беженцам и молдавским общинам, которые их принимают.
Что предшествовало выделению средств
1 февраля 2024 года лидеры Европейского Союза договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, рассчитанной на четыре года.
Согласно выводам саммита, выделение средств будет зависеть от соблюдения Украиной определенных условий, в частности:
- сохранение демократических институтов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права;
- обеспечение уважения к правам человека, в частности прав меньшинств.
Также предусмотрено ежегодное обсуждение выполнения программы лидерами ЕС. Через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотреть финансовую рамку программы.