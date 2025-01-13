На що спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на надання екстреної медичної допомоги, забезпечення продовольством, житлом, чистою водою, медичними послугами та підтримкою у зимовий період, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

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Особлива увага приділятиметься найбільш уразливим категоріям населення на сході та півдні України.

Крім того, Єврокомісія заявила про виділення 8 мільйонів євро для реалізації гуманітарних проєктів у Молдові.

Зауважте! Ця підтримка буде спрямована на допомогу українським біженцям і молдовським громадам, які їх приймають.

Що передувало виділенню коштів

1 лютого 2024 року лідери Європейського Союзу домовилися про надання Україні 50 мільярдів євро у межах програми макрофінансової допомоги, розрахованої на чотири роки.

Згідно з висновками саміту, виділення коштів буде залежати від дотримання Україною певних умов, зокрема:

збереження демократичних інститутів, включно з багатопартійною парламентською системою та верховенством права;

забезпечення поваги до прав людини, зокрема прав меншин.

Також передбачено щорічне обговорення виконання програми лідерами ЄС. Через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії переглянути фінансову рамку програми.