Обмежать доходи агресорки: у ЄС визначили цінову стелю на російський газ

Після місяців суперечок у ЄС визначили стелю для стримування ціни на російський газ. Запропонований Комісією рівень обмеження вдвічі перевищує поточний.

ЄС пропонує екстрене гальмування ціни на газ у 275 євро. Таким чином в Євросоюзі намагаються запобігти надмірним стрибкам ціни та обмежити шкоду економіці від тривалого тиску Росії на енергоносії.

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За якої умови погодять ліміт

Після місяців суперечок і напружених переговорів комісія запропонувала граничний рівень у 275 євро за мегават-годину, який має бути введений лише після виконання низки умов. Це значно вище нинішніх рівнів близько 120 євро, але нижче максимумів, від яких континент постраждав влітку.

Інструмент буде використано, якщо ф’ючерси на голландську систему передачі права власності перевищать цей рівень протягом двох тижнів, а розрив між цінами на голландській біржі TTF і скраплений природний газ перевищить 58 євро за 10 торгових днів.

Ризики для країн ЄС

Дана пропозиція ЄС все ще потребує схвалення національних урядів. Вона з’явилася після місяців лобіювання деяких держав-членів щодо стримування витрат на енергію, які виявилися руйнівними для європейської економіки. Хоча останніми тижнями ціни на газ знизилися, у вівторок, 22 листопада, Росія пригрозила ще більше скоротити газові потоки до Європи.

Комісія, яка розробляє законопроєкти у блоці, усвідомлювала ризики, які обмеження цін може становити для безпеки постачання, так само як країни прагнуть замінити російський газ іншими джерелами. Німеччина також висловила такі побоювання.

Цю пропозицію мають спочатку обговорити міністри енергетики на екстреній зустрічі в Брюсселі в четвер, 24 листопада. Національні уряди мають право пропонувати зміни до регламенту.

Залежність ЄС від російського газу