Ограничат доходы агрессора: в ЕС определили ценовой потолок на российский газ
После месяцев споров в ЕС определили потолок для сдерживания цены на газ. Предложенный Комиссией уровень ограничения вдвое превышает текущий.
ЕС предлагает экстренное торможение цены на газ в 275 евро. Таким образом в Евросоюзе пытаются предотвратить чрезмерные скачки цены и ограничить ущерб экономике от длительного давления России на энергоносители.
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При каком условии согласуют лимит
После месяцев споров и напряженных переговоров комиссия предложила предельный уровень в 275 евро за мегаватт-час, который должен быть введен только после выполнения ряда условий . Это гораздо выше нынешних уровней около 120 евро, но ниже максимумов, от которых континент пострадал летом.
Инструмент будет использован, если фьючерсы на голландскую систему передачи права собственности превысят этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на голландской бирже TTF и сжиженный природный газ превысит 58 евро за 10 торговых дней.
Риски для стран ЕС
Комиссия, разрабатывающая законопроекты в блоке, осознавала риски, которые ограничение цен может представлять для безопасности поставок, равно как страны стремятся заменить российский газ другими источниками. Германия также выразила такие опасения.
Это предложение должны сначала обсудить министры энергетики на экстренной встрече в Брюсселе в четверг, 24 ноября. Национальные правительства имеют право предлагать изменения в регламент.
Зависимость ЕС от российского газа
- Европейская промышленность, на долю которой приходится 30% потребления газа, чувствительна к резкому повышению на голубое топливо, но данные свидетельствуют о том, что потенциальное экономическое влияние значительно меньше, чем предполагалось.
- Под новые источники поставок газа в Европу адаптируют газораспределительную инфраструктуру. Так, Греция и Болгария 1 октября приступили к эксплуатации газопровода IGB. Его запуск поможет снизить зависимость Юго-Восточной Европы от газа из страны-террориста и повысить энергетическую безопасность.
- В целом Европа снизила свою зависимость от поставок российского газа с 40% до 6%.