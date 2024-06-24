Російський аналог SWIFT тепер заборонено використовувати у Євросоюзі

ЄС запровадив санкції проти російського аналога SWIFT. У чотирнадцятому пакеті санкцій ЄС проти Росії включено заходи проти "Системи передачі фінансових повідомлень", створеної Центральним банком Росії.

Заборона на використання СПФП

Свого часу ця система була створена як альтернатива системі SWIFT. Відтак, Рада ЄС заборонила використання СПФП.

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Суб'єктам ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до СПФП або аналогічних спеціалізованих служб.

Крім того, операторам з ЄС заборонено здійснювати транзакції з юридичними особами, включеними до спеціального переліку, які використовують СПФП за межами Росії.

Що відомо про СПФП



Система передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії, створена для забезпечення платежів у разі відключення від SWIFT, була започаткована у 2014 році після анексії Криму. Система почала функціонувати у 2016 році, а у 2018 році президент Росії Путін підписав закон, що дозволяє підключати до СПФП іноземних учасників.

У лютому США також ввели санкції проти Національної системи платіжних карток, повністю контрольованої Центральним банком РФ, яка займається обслуговуванням та емісією карток "Мір". Після цього більшість банків у Вірменії, Киргизстані та Казахстані припинили співпрацю з нею.

Які ще санкції ввів ЄС

Новий пакет санкцій також включає заборону на транзакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалют, створеними за межами ЄС.

Зокрема, якщо вони сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу Росії через експорт, постачання, продаж, передачу або транспортування до Росії товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, товарів для ведення бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів.