Российский аналог SWIFT теперь запрещено использовать в Евросоюзе
Источник:European Council
ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT. В четырнадцатом пакете санкций ЕС против России включены меры против "Системы передачи финансовых сообщений", созданной Центральным банком России.
Запрет на использование СПФП
В свое время эта система была создана как альтернатива системе SWIFT. Поэтому, Совет ЕС запретил использование СПФП.
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Субъектам ЕС, которые работают за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФП или аналогичным специализированным службам.
Кроме того, операторам из ЕС запрещено осуществлять транзакции с юридическими лицами, включенными в специальный перечень, которые используют СПФП за пределами России.
Что известно о СПФП
Система передачи финансовых сообщений (СПФП) Банка России, создана для обеспечения платежей в случае отключения от SWIFT, была основана в 2014 году после аннексии Крыма. Система начала функционировать в 2016 году, а в 2018 году президент России Путин подписал закон, позволяющий подключать к СПФП иностранных участников.
В феврале США также ввели санкции против Национальной системы платежных карт, полностью контролируемой Центральным банком РФ, которая занимается обслуживанием и эмиссией карт "Мир". После этого большинство банков в Армении, Кыргызстане и Казахстане прекратили сотрудничество с ней.
Какие еще санкции ввел ЕС
Новый пакет санкций также включает запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалют, созданными за пределами ЕС.
В частности, если они способствуют транзакциям, поддерживающих оборонно-промышленную базу России через экспорт, поставки, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров и технологий двойного назначения, чувствительных предметов, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов.