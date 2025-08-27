єВідновлення допомогає українцям отримати компенсацію за зруйноване чи знищене обстрілами житло. Кабмін схвалив використання ще 4,8 мільярда гривень на програму.

На що виділили гроші для єВідновлення?

На програму виділили додаткові кошти, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Статус ВПО в Україні: які пільги передбачені і чому важливо мати довідку

Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом "HOME: компенсація за знищене житло". З їхньою допомогою ще майже 3 700 родин, чиї будинки були зруйновані, зможуть придбати нове житло.

Як працює єВідновлення? єВідновлення – це державна програма України, яка надає грошову допомогу або житлові сертифікати для відновлення житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії. Програма дозволяє отримати кошти на ремонт пошкодженого житла або житловий сертифікат на купівлю нового житла натомість знищеного. Подати заяву та отримати допомогу можна через застосунок Дія.

Проте деякі українці не зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло:

особи, до яких запровадженні санкції за законом України "Про санкції";

особи, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;

спадкоємці вище перелічених осіб.

Як подати заявку на єВідновлення?

Якщо особа має статус ВПО, але не немає сертифіката єВідновлення, то їй слід:

Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Дія. Податися на компенсацію за зруйноване житло. Дочекатися протягом 30 днів висновку комісії про стан житла.

Якщо ж українка або українець має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала чи не бронював кошти, то алгоритм дій такий:

Податися на бронювання через Дію або ЦНАП. Чекати на підтвердження про наявність коштів. Протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо особа має заброньований сертифікат, то після сповіщення необхідно припинити право власності на зруйноване житло та купити нове заброньованим коштом.