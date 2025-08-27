еВідновлення помогает украинцам получить компенсацию за разрушенное или уничтоженное обстрелами жилье. Кабмин одобрил использование еще 4,8 миллиардов гривен на программу.

На что выделили деньги для еВідновлення?

На программу выделили дополнительные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Средства пойдут на финансирование жилищных сертификатов по проекту "HOME: компенсация за уничтоженное жилье". С их помощью еще почти 3 700 семей, чьи дома были разрушены, смогут приобрести новое жилье.

Как работает еВідновлення? еВідновлення – это государственная программа Украины, которая предоставляет денежную помощь или жилищные сертификаты для восстановления жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. Программа позволяет получить средства на ремонт поврежденного жилья или жилищный сертификат на покупку нового жилья взамен уничтоженного. Подать заявление и получить помощь можно через приложение Дія.

Однако некоторые украинцы не смогут получить компенсацию за разрушенное жилье:

лица, к которым введены санкции по закону Украины "О санкциях";

лица, которые имеют судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследники вышеперечисленных лиц.

Как подать заявку на еВідновлення?

Если лицо имеет статус ВПЛ, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія. Податься на компенсацию за разрушенное жилье. Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.

Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:

Податься на бронирование через Дію или ЦНАП. Ждать подтверждения о наличии средств. В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое забронированным средствами.