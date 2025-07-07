ВПО зможуть отримати гроші за зруйноване житло за програмою єВідновлення

Раніше ВПО з окупованих територій не могли отримувати компенсацію за зруйноване житло, адже для цього необхідне фізичне обстеження будинку. Уряд знайшов рішення проблеми.

Як ВПО отримати гроші єВідновлення

Уряд ухвалив низку рішень на підтримку внутрішньо переміщених осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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За його словами, цьгоріч уряд виділив 15 мільярдів гривень на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Це рекордна сума на програму єВідновлення.

Ухвалили також рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Мова йде, зокрема, про території активних бойових дій, а також про окуповані території.

Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото і відео матеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла, а це означає, що ВПО зможуть претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення,

– зазначив Шмигаль.

Програма для ВПО з Маріуполя

Для ВПО з Маріуполя запускають будівництво муніципального соціального орендного житла і програму пільгових іпотечних кредитів. Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю в Україні.

Шмигаль також наголосив, що урядова програма субсидій на оренду житла для всіх внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти і кожна родина ВПО, яка витрачає на таку оренду більше 20% своїх доходів, може звернутися за підтримкою від держави.