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23 травня, 18:41
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Офіційний курс євро знову тягнеться до нової позначки

Валерія Городинська
Основні тези
  • НБУ курс євро підвищив до 46,92 гривні, а долара до 41,49 гривні станом на 22 травня.
  • У червні офіційний курс долара може коливатися між 41,6 – 42 гривнями, курс євро буде відповідати світовим ринкам.

НБУ підвищив валюти на декілька копійок. Водночас з нового тижня офіційний курс євро може сягнути майже 47 гривень, а курс долара несуттєво вирости.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 22 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,92 гривні. Тобто ціна виросла на 1 копійку.  

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Станом на 26 травня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,50 гривні,
  • євро – 46,99 гривні. 

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 травня курс долара становить на готівковому ринку:

  • у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні, продаж – по 41,52 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,55 гривні.

По скільки буде курс у червні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні ситуація буде інерційно схожою на травень, однак цілком можливо, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано.

 

 Тарас Лєсовий

 Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь". Нагадаю, що в межах режиму керованої гнучкості всі зміни на валютному ринку є досить згладженими, повільними та без стрибків.

Отже, офіційний курс долара буде коливатися в межах 41,6 – 42 гривень за долар. А курс євро буде дзеркальним до курс долара на світових ринках: співвідношення буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.