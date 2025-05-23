Офіційний курс євро знову тягнеться до нової позначки

НБУ підвищив валюти на декілька копійок. Водночас з нового тижня офіційний курс євро може сягнути майже 47 гривень, а курс долара несуттєво вирости.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 22 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,92 гривні. Тобто ціна виросла на 1 копійку.

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Станом на 26 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,50 гривні,

євро – 46,99 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,55 гривні.

По скільки буде курс у червні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні ситуація буде інерційно схожою на травень, однак цілком можливо, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь". Нагадаю, що в межах режиму керованої гнучкості всі зміни на валютному ринку є досить згладженими, повільними та без стрибків.

Отже, офіційний курс долара буде коливатися в межах 41,6 – 42 гривень за долар. А курс євро буде дзеркальним до курс долара на світових ринках: співвідношення буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.