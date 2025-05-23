Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,49 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 22 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 46,92 гривны. То есть цена выросла на 1 копейку.

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По состоянию на 26 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 46,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

По сколько будет курс в июне

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в июне ситуация будет инерционно похожей на май, однако вполне возможно, что в первый месяц лета рубикон в 42 гривны для официального курса может быть преодолен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем, не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее". Напомню, что в рамках режима управляемой гибкости все изменения на валютном рынке являются достаточно сглаженными, медленными и без скачков.

Итак, официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 – 42 гривен за доллар. А курс евро будет зеркальным к курсу доллара на мировых рынках: соотношение будет на уровне 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.