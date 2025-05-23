Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 22 мая) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 46,60 гривны (без изменений), продажа – по 47,30 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (+3 копейки), а продать по 41,52 гривны (-3 копейки).

(+3 копейки), а продать (-3 копейки). Покупка евро по 46,90 гривны (-10 копеек), а продажа по 47,11 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-11 копеек), а продают по 41,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,42 гривны (-51 копейка), а продают по 47,37 гривны (+11 копеек).

Какие курсы валют будут

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться на уровне 41,60 – 41,80 гривны, а евро – 45,50 – 47 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В конце мая курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными, несмотря на их разновекторность. В то же время разница между курсом покупки и продажи будет мизерной.

Понимаем, что крепкая гривна – это хороший знак для стабильности на валютном рынке. Хотя подходит к концу экономический "безвиз" с ЕС, и прогнозируется, что сначала объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, однако уже есть исключения – продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.