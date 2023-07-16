Перспективи на готівковому ринку: чого чекати від курсу в середині липня

Курс долара протягом 17 - 23 липня буде у стабільному стані, а кардинальні зміни будуть малоймовірними. Вартість валюти продовжує наближатися до офіційної.

Які перспективи на готівковому ринку

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курс залежатиме від економічних причин. Натомість НБУ оголосило стратегію до поступової лібералізації валютного ринку, який не буде прив’язаний до певних часових рамок.

Читайте також Позитивний сценарій найбільш ймовірний: що буде з курсом долара у липні

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Принаймні регулятор вже окреслив шлях до повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом. Звісно, для реалізації цієї стратегії важливим елементом стане тривала стійкість курсу.

Він додав, що ще одним чинником є те, що облікова ставка невдовзі може бути знижена на 1 – 2 відсоткових показники.

Що буде з курсом наступного тижня

Тарас Лєсовий зазначив, що зміни курсу валют протягом 17 – 23 липня малоймовірні.

Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро. Крім того, різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні,

– пояснив він.

Скоріше за все наступного тижня продовжиться тренд на наближення готівкового курсу до офіційного. Очікується зближення міжкурсової різниці до 0,5 – 1,5%.

Яким був курс долара у п'ятницю

Протягом доби курс долара суттєво не змінився. Наприклад продаж в обмінниках зріс на 7 копійок, а купівля на чорному ринку та у банках знизилася на 3 – 5 копійок.