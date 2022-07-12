Євро та долара суттєво зросли у ціні: готівковий курс валют 12 липня

Курс євро та долара до гривні помітно зріс 12 липня проти попереднього дня. Детальніше який курс у банках, обмінниках та на "чорному ринку", читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,20 гривні за долар при купівлі (+ 63 копійки). Тоді як продають валюту в банках за 37,40 гривень за долар (+1 гривня).

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Євро банки купують за 36,50 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (+40 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,38 гривні (+1 гривня), а продають – за 37,82 гривні (+ 1,08 гривні), за даними finance.ua.

(+1 гривня), а продають – за (+ 1,08 гривні), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,44 гривні (+57 копійки) та продаж – 38,03 гривні (+78 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+50 копійок), а продаж – 37,33 гривні (+63 копійки).

(+50 копійок), а продаж – (+63 копійки). Євро продають по 37,20 гривень (+20 копійок), а купують за 37,60 гривні (+25 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

У червні міжнародні резерви України скоротились на 9,3% до 2,34 мільярда доларів через продаж валюту НБУ на міжбанку.

Від початку повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень, що стало, разом з держоблігаціями (ОВДП), найбільшим джерелом фінансування держбюджету.

Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Більше про фактори, які цьому сприяли та ситуацію з цінами, розповідали тут.

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– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.