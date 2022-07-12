Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,20 гривні за долар при купівлі (+ 63 копійки). Тоді як продають валюту в банках за 37,40 гривень за долар (+1 гривня).
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Євро банки купують за 36,50 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (+40 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,38 гривні (+1 гривня), а продають – за 37,82 гривні (+ 1,08 гривні), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,44 гривні (+57 копійки) та продаж – 38,03 гривні (+78 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+50 копійок), а продаж – 37,33 гривні (+63 копійки).
- Євро продають по 37,20 гривень (+20 копійок), а купують за 37,60 гривні (+25 копійок).
Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію
- У червні міжнародні резерви України скоротились на 9,3% до 2,34 мільярда доларів через продаж валюту НБУ на міжбанку.
- Від початку повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень, що стало, разом з держоблігаціями (ОВДП), найбільшим джерелом фінансування держбюджету.
- Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Більше про фактори, які цьому сприяли та ситуацію з цінами, розповідали тут.
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