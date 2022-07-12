Курс валют в банках
По данным "Минфина" , 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,20 гривны за доллар при покупке (+63 копейки). В то время как продают валюту в банках за 37,40 гривен за доллар (+1 гривна).
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Евро банки покупают за 36,50 гривен (50 копеек), а продают в среднем за 37,50 гривны за евро (40 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,38 гривны (+1 гривна), а продают – за 37,82 гривны (+1,08 гривны), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,44 гривны (+57 копеек) и продажа – 38,03 гривны (+78 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+50 копеек), а продажа – 37,33 гривны (+63 копейки).
- Евро продают по 37,20 гривен (+20 копеек), а покупают по 37,60 гривны (+25 копеек).
Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- В июне международные резервы Украины сократились на 9,3% до 2,34 миллиарда долларов из-за продажи валюты НБУ на межбанке.
- С начала полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен, что стало вместе с гособлигациями (ОВГЗ) крупнейшим источником финансирования госбюджета.
- Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Больше о факторах, способствовавших этому и ситуации с ценами, рассказывали здесь.