Яка валюта росте, а яка падає: оновлений курс долара та євро на готівковому ринку
- На 21 лютого купівля долара у банках становить 41,45 гривні, продаж - 42,02 гривні, купівля євро - 43,35 гривні, продаж - 44,00 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара залишатиметься в межах 41,60 – 42,20 гривні наступного тижня.
Курси основних валют на готівковому ринку продовжують коливатись. В той час як долар демонструє незначне падіння на 3 – 5 копійок, курс євро зростає як у банках, так і на чорному ринку.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 21 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (-5 копійок проти 20 лютого) та продаж по 42,02 гривні (-3 копійки).
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- Купівля євро відбувається по 43,35 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,00 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (-19 копійок), а продати по 41,75 гривні (-19 копійок).
- Купівля євро по 43,77 гривні (+6 копійок), а продаж по 43,98 гривні (+9 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,30 гривні (-30 копійок), а продають по 41,81 гривні (-29 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,36 гривні (-24 копійки), а продають по 44,06 гривні (-4 копійки).
Що буде із курсом долара наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу пояснив, що завдяки режиму керованої гнучкості різких коливань валютного курсу наступного тижня не очікується. Протягом наступного тижня офіційний курс, ймовірно, залишатиметься в межах лютневого діапазону 41,60 – 42,20 гривні за долар.
За його словами, баланс між попитом і пропозицією залишається максимально стабільним. Водночас валютний ринок може зазнавати впливу різних факторів, але НБУ має інструменти для мінімізації курсових коливань.