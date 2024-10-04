Офіційне євро перед вихідними обвалилось

НБУ опустив в ціні як долар, так і євро. Однак американська валюта втратила лише декілька копійок, а європейська подешевшала на майже 20 копійок за останню добу.

Офіційний курс 4 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,52 гривні. Ціна цієї валюти впала на 19 копійок.

Станом на 7 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,18 гривні,

євро – 45,43 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,46 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,21 гривні, а продаж – 41,60 гривні.

Курс долара з 7 жовтня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.

Зверніть увагу! З 7 жовтня коливання валют сягатимуть: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).