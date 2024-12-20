НБУ суттєво опустив в ціні курс євро
Офіційне євро втратило за останню добу майже 40 копійок, а от долар навпаки подорожчав, хоч і несуттєво. Водночас з нового тижня валюти трішки зміняться.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,92 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 19 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,57 гривні. Тобто ціна впала на 38 копійок.
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Станом на 23 грудня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,87 гривні,
- євро – 43,51 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 20 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 42,25 гривні.
Який курс офіційного долара прогнозують
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, офіційний курс долара навряд чи перетне межу у 42 гривні в останній тиждень року.
Швидше за все, діапазон офіційного курсу застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.
Водночас на готівковому ринку валюта може перетнути межу у 42 гривні за долар:
- З 23 по 29 грудня долар та євро будуть в таких коридорах: на міжбанку – 41,60 – 41,90 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро,
- На готівковому ринку: 41,70 – 42,20 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.