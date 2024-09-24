Євро нижче аніж 46 гривень

Офіційний курс долара лише на 1 копійку виріс за останню добу, водночас курс євро опустився з позначки у понад 46 гривень. Очікується, що валюти знову подорожчають.

Офіційний курс 24 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,35 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,99 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 15 копійок.

Станом на 25 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,37 гривні,

євро – 46,04 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , а продаж – 41,75 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,34 гривні, а продаж – 41,78 гривні.

До якого курсу готуватися цього тижня

Як розповів 24 Каналу банкірка Анна Золотько, більшу частину минулого тижня курс був в межах 41,40 – 41,50 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок рухався паралельно з ВРУ, випереджаючи останній на 30 – 35 копійок. Тож вартість американської валюти в готівковому сегменті сягнула пікових позначок на рівні 41,84 гривні за долар в середині тижня. А ближче до п’ятниці опустилася до позначок 41,70 – 41,75 гривні за долар.

Водночас цього тижня очікується, що попит помірно скорочуватиметься. Крім того, цього тижня не заплановано значних виплат за ОВДП, що також стримуватиме попит на іноземну валюту.

Важливо! У готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.