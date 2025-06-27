Офіційне євро вчергове побило рекорд ціни

НБУ встановило сьогодні курс офіційного євро на рівні 48,64 гривні, що є новою максимальною ціною валюти. З понеділка, 30 червня, ця позначка зросте знову. Натомість курс долара показує спад.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,58 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 26 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,64 гривні. Тобто ціна виросла на 32 копійки.

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Станом на 30 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,64 гривні,

євро – 48,78 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,21 гривні, продаж – по 41,78 гривні.

Яких курсів очікувати на ринку

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у перший тиждень липня на ринку можливе максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів. Таким чином, різниця між ними буде незначною.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Щодо рівня попиту, то ми припускаємо, що він на 5 – 7% буде більшим за стартову пропозицію. А обсяг валютних інтервенцій впродовж тижня буде на прийнятному рівні – до 600 – 700 мільйонів доларів.

Натомість є припущення, що пропорція вартості двох світових валют буде на рівні червня: 1 євро торгуватиметься за 1,12 – 1,15 долара.

Зверніть увагу! На міжбанку очікують такий курс: 41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро. А на готівковому ринку – 41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро.