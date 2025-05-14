Офіційні валюти сьогодні впали: що буде надалі
- Офіційний курс долара США знизився на 3 копійки до 41,50 гривні, а євро на 6 копійок до 46,09 гривні, але очікується, що євро зросте на майже 50 копійок 15 травня.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що офіційний курс долара залишатиметься в діапазоні 41,25 – 41,65 гривні.
Офіційний долар та євро втратили по декілька копійок за останню добу. Водночас завтра, 15 травня, євро рекордно зросте в ціні аж на майже 50 копійок.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 13 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,09 гривні. Тобто ціна впала на 6 копійок.
Дивіться також Українці довіряють цифровим платежам попри зростання шахрайства, – Visa
Станом на 15 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,53 гривні,
- євро – 46,58 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 14 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,79 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,62 гривні.
Який офіційний курс прогнозують
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що цього тижня офіційний курс долара буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар.
Цього тижня поточні коливання будуть мінімальними, водночас це буде як в бік зростання, так і в бік зменшення.
Водночас Лєсовий додав, що НБУ відіграватиме головну роль на ринку, а інтервенції будуть в межах норми.