Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 13 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,09 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.

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По состоянию на 15 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,53 гривны,

евро – 46,58 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,62 гривны.

Какой официальный курс прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на этой неделе официальный курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На этой неделе текущие колебания будут минимальными, одновременно это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

В то же время Лесовой добавил, что НБУ будет играть главную роль на рынке, а интервенции будут в пределах нормы.