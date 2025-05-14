Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 13 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,09 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.
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По состоянию на 15 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,53 гривны,
- евро – 46,58 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 14 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,79 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,62 гривны.
Какой официальный курс прогнозируют
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на этой неделе официальный курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
На этой неделе текущие колебания будут минимальными, одновременно это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
В то же время Лесовой добавил, что НБУ будет играть главную роль на рынке, а интервенции будут в пределах нормы.