Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 13 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,09 гривні. Тобто ціна впала на 6 копійок.

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Станом на 15 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,53 гривні,

євро – 46,58 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,79 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,62 гривні.

Який офіційний курс прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що цього тижня офіційний курс долара буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Цього тижня поточні коливання будуть мінімальними, водночас це буде як в бік зростання, так і в бік зменшення.

Водночас Лєсовий додав, що НБУ відіграватиме головну роль на ринку, а інтервенції будуть в межах норми.