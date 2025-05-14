Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (без изменений по сравнению с 13 мая) и продажа по 41,79 гривны (-1 копеек).

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Покупка евро проходит по 45,90 гривны (-10 копеек), продажа – по 46,70 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,55 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать (+1 копейка). Покупка евро по 46,44 гривны (+4 копейки), а продажа по 46,74 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (-3 копейки), а продают по 41,62 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,10 гривны (+11 копеек), а продают по 46,88 гривны (+17 копеек).

По сколько будет доллар на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 12 по 18 мая коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке будут на одинаковом уровне – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В течение следующей недели текущие колебания будут минимальными, одновременно это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Банкир отмечает, что на рынке как всегда будет играть главную роль НБУ. Объем интервенций будет на уровне 600 – 800 миллионов долларов в день, что считается нормой.