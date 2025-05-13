Что будет с курсом гривны

Экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что, вероятнее всего, НБУ постепенно будет девальвировать гривну к евро будет девальвировать гривну к евро или доллару, или к паре доллар/евро.

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Даниил Монин Макроэкономист, эксперт по публичным финансам, эксперт в налоговом, бюджетном и пенсионном законодательстве Но скорее всего до конца весны эта девальвация будет незначительной, поскольку инфляция достаточно большая, а удержание курса – это одна из возможностей минимизации инфляции.

В то же время Монин добавляет, что сейчас у нас рекордные международные резервы, но несмотря на это состояние экономических процессов ухудшается. В таких условиях укреплять гривну – неразумно.