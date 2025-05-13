Що буде з курсом гривні
Економіст Данило Монін розповів для 24 Каналу, що, найімовірніше, НБУ поступово девальвуватиме гривню до євро або долара, або до пари долар/євро.
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Але швидше за все до кінця весни ця девальвація буде незначною, оскільки інфляція досить велика, а утримання курсу – це одна з можливостей мінімізації інфляції.
Водночас Монін додає, що зараз у нас рекордні міжнародні резерви, але попри це стан економічних процесів погіршується. У таких умовах зміцнювати гривню – нерозумно.