Євро вже нижче 44 гривень: який курс валюти на ринку сьогодні

Євро продовжує дешевшати. На чорному ринку та в обмінниках ціна найсуттєвіше знизилася. У той час, як долар всюди подорожчав.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 12 листопада) та продаж по 41,70 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44 гривні (-13 копійок), а продаж по 44,61 гривні (-16 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,71 гривні (+6 копійок), а продати по 41,74 гривні (+4 копійки).

(+6 копійок), а продати по (+4 копійки). Купівля євро по 44,38 гривні (-22 копійки), а продаж по 44,45 гривні (-25 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,27 гривні (+16 копійок), а продають по 41,85 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продають по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,81 гривні (-21 копійка), а продають по 44,76 гривні (+2 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ситуація на міжбанку буде без надмірних пожвавлень, а курсові показники незначно змінюватимуться. Водночас на готівковому ринку курсові показники формують на основі міжбанківського курсу. Попри це протягом тижня у цьому секторі може спостерігатися ще більший спокій, ніж на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок/

Зверніть увагу! На міжбанку цього тижня очікується, що курс буде коливатися на рівні 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 47,5 гривні за євро.