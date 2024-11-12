Курс валют у банках

Станом на ранок 12 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (-5 копійок проти 11 листопада) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,13 гривні (-17 копійок), а продаж по 44,77 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+8 копійок), а продати по 41,70 гривні (+7 копійок).

(+8 копійок), а продати по (+7 копійок). Купівля євро по 44,60 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,70 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,40 гривні (+25 копійок), а продають по 41,79 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(+25 копійок), а продають по (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,40 гривні (-10 копійок), а продають по 44,77 гривні (+7 копійок).

Який курс прогнозують цього тижня

Як розповіла Анна Золотько для 24 Каналу, що на початку цього тижня може відбутися помірне зростання курсу через низькі курсові рівні у минулі четвер та п'ятницю.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Проте ближче до завершення тижня варто чекати на посилення пропозиції валюти з боку бізнесу через наближення граничної дати сплати великих квартальних податків. Готівковий ринок, щоправда, намагатиметься утримати вартість долара вище позначки 41,50 гривні за долар.

Таким чином, Золотько прогнозує, що протягом цього тижня курс долара коливатиметься в діапазоні 41,40 – 41,60 гривні за долар.