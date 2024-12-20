Євро в обмінниках обвалилося

Вартість валют за останню добу змінилася на готівковому ринку. Особливо щодо курс євро, який на понад 80 копійок впав в обмінниках при обміні. Крім того, спад вартості спостерігається й на чорному ринку та в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,70 гривні (без змін проти 19 грудня) та продаж по 42,20 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (-20 копійок), а продаж по 44,19 гривні (-21 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні (-5 копійок), а продати по 42,10 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 43,84 гривні (-23 копійки), а продаж по 44,10 гривні (-23 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,40 гривні (-29 копійок), а продають по 42,25 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(-29 копійок), а продають по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 42,85 гривні (-86 копійок), а продають по 44,35 гривні (+5 копійок).

На який курс очікувати

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наступного тижня на міжбанку очікується, що коридор змін варіюватиметься в межах 41,60 – 41,90 гривні за долар.

Водночас на готівковому ринку існує ймовірність періодичного перетину кордону у 42 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З 23 по 29 грудня долар та євро очікуємо, що долар буде в межах 41,60 – 41,90 гривні, а євро – в межах 43,50 – 45 гривень на міжбанку. Водночас на готівковому ринку: 41,70 – 42,20 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.

Лєсовий додає, що офіційний курс наступного тижня навряд чи дотягнеться до 42 гривень за долар, а її діапазон застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.